СМИ: хакеры из России могут стоять за атакой на топливную компанию США

За атакой на крупнейшую трубопроводную компанию в США Colonial Pipeline может стоять якобы российская преступная группа DarkSide. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на два источника.

Собеседники телеканала заявили, что кибератака с использованием вирусов-вымогателей случилась не со стороны государства, ее в рамках «преступной схемы» осуществили хакеры.

По словам министра торговли США Джины Раймондо, власти страны собираются поддержать топливного оператора и помочь перезапустить сеть, протяженность которой составляет 5500 миль.

Телеканал CNN со ссылкой на бывшего американского чиновника в сфере кибербезопасности сообщил, что атаку, вероятно, провела группировка DarkSide, которая обычно якобы совершает атаки против нерусскоязычных стран.

Ранее работа крупнейшего нефтепровода США была приостановлена из-за кибератаки.

Колониальный трубопровод — крупнейший нефтяной трубопровод в США, поставляющий топливо с заводов на побережье Мексиканского залива на Восточное побережье страны. Ежедневно по трубопроводу транспортируется около 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье.