Facebook удалил «ботоферму» партии Зеленского стоимостью $210 тысяч

В отчете социальной сети Facebook о спланированном продвижении дезинформации (СПД) исследователи указали, что модераторы соцсети при поддержке Федерального бюро расследований (ФБР) США удалили свыше сотни аккаунтов-«ботоферм», созданных для продвижения партии «Слуга народа» и действующего президента Украины Владимира Зеленского.

«Мы удалили 105 учетных записей Facebook, 24 страницы и пять учетных записей Instagram, которые были созданы в Украине и нацелены на нее. Мы начали изучать эту деятельность после обзора публичных репортажей украинского информационного агентства «Буквы». Наше расследование обнаружило связи с лицами, связанными с политической партией «Слуга народа», — указано в отчете Facebook.

Также в этом документе указана сумма, потраченная на рекламу этих страниц — $210 тыс. Кроме того, отчет СПД указывает на связи этой сети с физическими и юридическими лицами, которые находятся под санкциями Минфина США.

«477 учетных записей Facebook, 363 страницы, 35 групп и 29 учетных записей Instagram, которые были созданы в Украине и нацелены на нее. Основываясь на сообщении ФБР, мы начали изучать и раскрывать эту ориентированную на Украину деятельность, руководителями которой мы считаем юридические и физические лица, находящиеся под санкциями Министерства финансов США — Андрей Деркач, Петр Журавель, а также медиакомпании, связанные с Бегемотом, а также политические консультанты, связанные с Владимиром Гройсманом и Олегом Кулиничем».

В отчете СПД Украина названа одним из крупнейших источников продвижения дезинформации за последние несколько лет.

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