Хакеры заблокировали сайт колумбийской армии

Группа хакеров, называющая себя Anonymous Colombia, заблокировала доступ на официальный сайт колумбийской армии из-за разгона протестов в стране. Об этом сообщается на странице хакерского объединения в социальной сети Twitter.

«Anonymous Colombia отключает официальный сайт Колумбийской национальной армии в знак протеста против убийств и преследований, совершенных во время национальной забастовки против налоговой реформы, представленной правительством [президента] Ивана Дука», – заявили хакеры.

Кроме того, активисты сообщили, что опубликовали список с адресами электронной почты и паролями членов Национальной армии.

Ранее сообщалось, что 89 человек, принимавших участие в протестах в Колумбии, пропали без вести.

Манифестации по всей Колумбии начались в ответ на налоговую реформу, в результате беспорядки наблюдались в Боготе, Кали, Медельине, а также других городах. В пятницу, 30 апреля, власти страны согласились изменить текст реформы.