ФАС одобрила операторам связи соглашение по строительству сетей 5G

В Федеральной антимонопольной службе России (ФАС) одобрили операторам связи заключение соглашения о построении сетей связи пятого поколения (5G). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«ФАС рассмотрела ходатайство «Ростелеком», «Башинформсвязь», «Вымпелком» и «Мегафон» о даче предварительного согласия на заключение операторами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи соглашения о совместной деятельности на территории РФ по построению сетей стандарта 5G», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в соглашении о совместной деятельности содержатся условия равного доступа к радиочастотам для всех участников рынка подвижной радиотелефонной связи.

Кроме того, операторами, которые участвуют в сделке, будут разработаны и согласованы с антимонопольным органом необходимые условия использования инфраструктуры, а также предоставления инфраструктуры для MVNO операторов связи.

Ранее советник заместителя руководителя Департамента информационных технологий Москвы Евгений Новиков заявил, что в столице в ближайшее время будут запущены индустриальные полигоны для изучения возможностей связи 5G пятого поколения.