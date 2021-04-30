Роскомнадзор уведомил Twitter о необходимости удалить всю запрещенную информацию до 15 мая

Роскомнадзор в очередной раз уведомил руководство соцсети Twitter о необходимости удалить весь запрещенный контент в срок до 15 мая. Об этом сообщается на сайте ведомства.

28 апреля состоялась видеоконференцсвязь, в которой приняли участие вице-президент по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Шинейд МакСуинни, вице-президент по юридическим вопросам компании Twitter Inc Джим Бейкер.

Администрация соцсети заявила, что готова удалить или заблокировать оставшуюся запрещенную информацию и повысить скорость реагирования на требования Роскомнадзора. Речь идет о свыше 1 тыс. противоправных материалах, в том числе с детской порнографией.

На встрече также была достигнута договоренность об организации прямой линии связи между подразделениями Роскомнадзора и службой модерации Twitter.

Кроме того, администрация Twitter сообщила о том, что подготовит дорожную карту, следуя которой приведет полностью свою деятельность в России в соответствие с российским законодательством. В том числе со вступившим в силу с 1 февраля 2021 года законом, который обязал соцсети самостоятельно в кратчайшие сроки обнаруживать и блокировать противоправные материалы.

Роскомнадзор напомнил руководству Twitter о необходимости выполнения упомянутых договоренностей в срок до 15 мая.

Ранее сообщалось, что Twitter пожаловался на решение суда о штрафе за отказ удалить запрещенную информацию.