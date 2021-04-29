Героиня мема «девочка-катастрофа» продала его в формате токена за $500 тысяч

Героиня мема «девочка-катастрофа» американка Зои Рот продала его с аукциона в формате невзаимозаменяемого токена (NFT). Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что один из пользователей купил мем за криптовалюту, и его стоимость достигла 180 эфириумов, что составляет около 500 тысяч долларов.

Как указывает издание, при изготовлении NFT Зои и ее отец Дэйв закодировали токен для получения дальнейшей прибыли, поэтому теперь им будет поступать 10 процентов от суммы каждой последующей продажи. Рот рассказала, что намерена использовать полученную сумму для выплаты студенческих ссуд и пожертвований на благотворительность.

«У людей, которые стали героями мемов, на самом деле не было выбора. Интернет большой. Независимо от того, получили ли вы от этой ситуации положительный или отрицательный опыт, вам просто нужно извлечь из него максимум пользы», - рассказала Зои.

Невзаимозаменяемый токен — новый тип цифровых активов, гарантирующий оригинальность предмета и право собственности его владельца.

Рот прославилась благодаря снимку, который сделал ее отец в 2005 году. На фотографии Зои лукаво улыбается на фоне горящего дома, из-за чего ее прозвали «девочкой-катастрофой», а кадр стал мемом в социальных сетях