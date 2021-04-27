В Госдуме уверены, что Apple выплатит штраф в $12 млн

Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что компания Apple выплатит штраф в размере $12 млн за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом он рассказал «Газете.Ru». Он отметил, что эта американская компания «одна из самых договороспособных» на российском рынке.

«Обычная практика в случае неуплаты штрафа компаниями — повторный штраф в кратном размере. Но я уверен, что в данном случае подобного или более серьезных санкций не будет. Apple либо согласится с решением ФАС сразу и заплатит штраф, либо попытается оспорить его законными методами, если они еще не исчерпаны. Из американских компаний, имеющих прочные позиции на российском рынке Apple — одна из самых договороспособных, склонных действовать в рамках закона», — заявил депутат.

ФАС оштрафовала Apple на сумму свыше $12 млн. Об этом сообщается на сайте ведомства. В августе прошлого года служба уличила компанию в злоупотреблении доминирующим положением и ограничении конкуренции на рынке iOS-приложений. По данным ФАС, Apple злоупотребляла правом отказывать разработчикам в размещении приложений в App Store и препятствовала распространению приложений родительского контроля.