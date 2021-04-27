ФАС оштрафовала Apple на $12 млн за злоупотребление доминирующим положением

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала американскую корпорацию Apple на $12 млн за злоупотребление доминирующим положением. Об этом сообщается на сайте ФАС.

«26 апреля 2021 года ФАС России наложила на Apple Inc. оборотный штраф в размере 906 299 392,16 руб. (более $12 млн) за нарушение антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении.

Согласно информации службы, было установлено, что компания Apple совершила несколько последовательных действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов — приложений «родительского контроля».

10 августа ФАС объявила, что признала компанию Apple злоупотребившей своим положением на рынке распространения приложений. Как заявили в ведомстве, Apple препятствовала разработчикам приложений родительского контроля и использовала непрозрачные правила по допуску приложений в App Store.

В ноябре прошло года корпорация оспорила в арбитражном суде Москвы решение ФАС, заключившей, что компания злоупотребила своим положением на рынке мобильных приложений.