В Google Play нашли фоторедакторы и головоломки с вредоносным кодом

В Google Play обнаружили десятки приложений, через которые мошенники получали доступ к сообщениям пользователя. Об этом «Газете.Ru» рассказали в McAfee Mobile Research.

Пользователи Android скачивали приложение-фоторедактор, игры-головоломки или обои для экрана. Программа при установке запрашивала разрешение не только на просмотр фото, но и доступ к прослушиванию уведомлений о новых сообщениях. Вредоносное ПО перехватывало SMS, а затем без ведома пользователя совершало покупки.

Мошенникам удалось обойти требования Google к приложениям. Перед тем, как попасть в Google Play, они проходят процесс проверки, а мошеннические приложения попали туда, отправив на проверку «чистую» версию приложения, а уже после внедрили вредоносный код.

Потенциальными жертвами мошенничества могут стать более 700 000 тыс. пользователей, в Юго-Западной Азии и на Аравийском полуострове, которые успели установить себе на телефон эти приложения. Сообщается, что мошенники также могли получать сведения об операторе связи пользователя, номере телефон и IP-адресе.

Специалисты советуют не устанавливать подозрительные приложения, а также обращать внимание на разрешения, которые они запрашивают. Тревожным сигналом могут стать запрос на SMS и прослушиванием уведомлений.