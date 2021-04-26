Россиян предупредили о ворующих голоса мошенниках

Злоумышленники могут получить доступ к биометрическим данным российских граждан без их ведома, заявил начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам эксперта, сегодня для получения различных услуг, для доступа в банковские и другие приложения на смартфоне люди каждый день оставляют отпечатки пальцев, фотографии и записи голоса. Эти данные вполне можно получить без ведома граждан, добавил он.

Он подчеркнул, что чем популярнее становится биометрическая идентификация, тем больший интерес к ней проявляют злоумышленники. Однако воспользоваться украденной информацией непросто. Например, если в их распоряжении окажутся произнесенные человеком слова — «да», «нет», обмануть с их помощью биометрическую систему будет очень трудно.

«В большинстве случаев биометрические системы более сложные. Как, подставив фотографию, нельзя обойти сканер лица, так и тут система оценивает не одну конкретную фразу, а определенный набор. Там достаточно сложная логика, которая верифицирует, что фраза не вырвана из контекста», – объяснил Сизов.

Кроме того, по его мнению, обезопасить свои биометрические данные можно, если пользоваться на всех важных сайтах и приложениях двухфакторной аутентификацией, требующей два раза подтверждать личность человека. Также чтобы мошенники не смогли воспользоваться чужим голосом, эксперт советует не разговаривать долго с незнакомыми людьми по телефону.

Ранее в пресс-службе прокуратуры города Москвы сообщили об участившихся случаях кибермошенничества. Появились новые виды афер с применением фейковых сайтов банков.