Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT

Роскомнадзор потребовал от руководства компании Google снять ограничения с YouTube-канала российского телеканала RT. Соответствующая информация приведена на сайте ведомства.

«Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-канала «RT», принадлежащего российскому СМИ», — говорится в сообщении.

Ранее видеохостинг заблокировал ряд материалов RT, а также ограничил возможность публикации видеоматериалов и проведения прямых трансляций под предлогом распространения недостоверных сведений о коронавируса и его последствиях.

В октябре прошлого года Роскомнадзор потребовал от Google прекратить цензуру российских СМИ.