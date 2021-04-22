Twitter пожаловался на решение суда о штрафе за отказ удалить запрещенную информацию

Таганский районного суд 17 мая рассмотрит жалобу компании Twitter на решение судебного участка о штрафе в размере 8,9 млн рублей за отказ удалить посты с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции. Об этом сообщает ТАСС.

«Жалоба Twitter на решение мирового участка № 422 поступила в суд и будет рассмотрена 17 мая», — уточнили в суде.

Ранее сообщалось, что компания Twitter была оштрафована по третьему протоколу о неудалении противоправной информации на сумму в размере 2,4 млн руб., общая сумма штрафов достигла 8,9 млн руб.

Роскомнадзор с 10 марта принял решение замедлить работу Twitter, уточнив, что ограничения будут действовать до удаления всего запрещенного контента. Также ведомство направило в суд три протокола в отношении соцсети за неоднократное игнорирование требований об удалении противоправной информации.

16 марта Роскомнадзор пригрозил заблокировать соцсеть в России через месяц, если не будет удалена запрещенная информация.

23 марта стало известно, что соцсеть Twitter начала удалять запрещенный в России контент.