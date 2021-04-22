Британская контрразведка MI5 завела Instagram-аккаунт

Британская служба контрразведки MI5 завела аккаунт в Instagram.

«Секрет успешного шпионажа? Я покажу вам лучший вид... Следуйте за нами, мы откроем вам наши двери через Instagram, представим эксклюзивный взгляд на жизнь внутри MI5», — соответствующий комментарий опубликован под первым постом в соцсети.

MI5 опубликовала фото из штаб-квартиры в Лондоне, отметив, что на кадре — проходная главного здания.

«Там находятся некоторые из наиболее охраняемых секретов Британии», — говорится в сообщении.

В марте 2020 года новым главой контрразведывательной службы МI5 был назначен Кен МакКаллум. Осенью того же года он заявил, что намерен сделать службу более открытой и использовать новые методы для привлечения внимания граждан. Он отметил, что это позволит МI5 стать более успешной.