Зарубежные хакеры пытались похитить российские разработки вакцин от коронавируса

Заместитель директора национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов в ходе инфофорума в Ярославле заявил, что зарубежные хакеры попытались украсть разработки РФ, касающиеся вакцин. Об этом сообщает ТАСС.

«Особый интерес для злоумышленников представляли результаты научных исследований и российские разработки противовирусных вакцин», — отметил он.

Кроме того, он подчеркнул, что информация НКЦКИ за 2020 год свидетельствует о том, что большинство компьютерных атак на информационное пространство России осуществлялось из-за рубежа, преимущественно с территории Китая, США, Германии и Нидерландов. Главными целями злоумышленников являлись нарушение функционирования объектов критической информационной инфраструктуры, а также получение доступа к охраняемой информации.

По мнению Мурашова, режим удаленной работы, введенный в связи с пандемией COVID-19, стал причиной увеличения кибератак на сервисы удаленного доступа сотрудников, например, было осуществлено заражение компьютеров вредоносными программами для кражи ценной информации.

Ранее международная русскоязычная хакерская группировка FIN7 начала нанимать «белых хакеров» под видом организаций, специализирующихся на кибербезопасности.