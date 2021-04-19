В интернете выявлены призывы к участию в несогласованных акциях

Роскомнадзор выявил в интернете призывы к участию в несогласованных протестных акциях. Об этом сообщается на сайте службы.

«Обращаем внимание владельцев социальных сетей, СМИ и других интернет-платформ на недопущение распространения информации с призывами к участию граждан в несанкционированных массовых мероприятиях», — говорится в сообщении.

Также в организации напомнили о необходимости немедленно удалять подобные публикации. Отмечается, что неудаление таких материалов влечет административную ответственность, то есть штраф на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. При повторном нарушении сумма возрастает до 10% годовой выручки.

Ранее Роскомнадзор потребовал от соцсети Facebook снять ограничения с трансляции телеканала RT, посвященной юбилею полета в космос первого космонавта Юрия Гагарина.

До этого ведомство завело административное дело против Первого канала за распространение материалов СМИ-иноагентов без соответствующей маркировки.