ФАС возбудила дело против Google

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против Google LLC. из-за доминирующего положения на рынке видеохостинга YouTube. Об этом пишет ТАСС.

«ФАС возбудила дело в отношении Google LLC. По мнению ведомства, компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube», — говорится в сообщении.

В службе подчеркнули, что из-за действий Google происходят внезапные блокировки и удаление аккаунтов. По мнению ФАС, это может приводить к ущемлению интересов пользователей и ограничению конкуренции.

Ранее представители Google сообщили, что изучат материалы комиссии Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ. В компании также пообещали удалить все материалы, которые противоречат законодательству России. В пятницу, 16 апреля, прошла встреча с участием представителей американской компании.