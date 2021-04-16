Пользователей предупредили об угрозе слежки через WhatsApp

Владельцы смартфонов с операционной системой Android, которые используют мессенджер WhatsApp версии до 2.21.4.18, подвергаются угрозе удаленного взлома. Об этом сообщили эксперты компании Сensus IT Security Works.

По словам специалистов, данный изъян в обмене конфиденциальных данных между пользователями в версиях до 2.21.4.18 WhatsApp для Android помогает злоумышленникам получить удаленный доступ к переписке пользователя, вмешаться в диалог двух людей с целью обмана или же начать слежку за человеком.

Пользователям, которые пользуются этой версией системы, посоветовали обновить приложение до версии 2.21.4.18 или выше.

Ранее исследователям кибербезопасности стало известно, что злоумышленники, зная номер телефона предполагаемой жертвы, могут удаленно деактивировать учетную запись на устройстве пользователя. При этом вернуть доступ к аккаунту уже будет нельзя, даже при помощи двухфакторной аутентификации.