ФСО позволила роботу «Федору» повернуть голову на встрече с Путиным

Во время демонстрации президенту России Владимиру Путину прототипа робота «Федора» в 2015 году, данной машине под присмотром Федеральной службы охраны РФ (ФСО) разрешили повернуть голову к главе государства. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на начальника отдела натурных испытаний и исследований стрелково-пушечного вооружения ЦНИИТОЧМАШ Илью Давыдова.

Он отметил, что такое действие было сделано специально.

«Все организаторы знали об этой задумке. Оператор под присмотром представителя ФСО это осуществил. Но повернулась только голова, ни в коем случае не все остальное», — сказал Давыдов.

По его словам, робот показал российскому лидеру различные умения, например, покатался на квадроцикле.

Отмечается, что все этапы презентации проводилось под присмотром ФСО.

«Чтобы сигнал не отключился некстати, рядом с оператором стоял представитель ФСО. Прорабатывался и вопрос возможности полного отключения системы, если что-то пойдет не по плану», — сообщил Давыдов.

Также специалист назвал «десертом – вишенкой на торте» саму демонстрацию этого антропоморфного робота, так как в первую очередь президенту показывали разработки Фонда перспективных исследований и возможности боевой экипировки военнослужащего «Ратник».

Проект Фонда перспективных исследований и НПО «Андроидная техника» по созданию антропоморфного робота начали реализовывать в 2014 году. В 2015-м году он продемонстрировал свои умения на испытательном полигоне ЦНИИТОЧМАШ. В 2019 году «Федор» был отправлен в космос. Он является первым российским роботом-космонавтом.

Ранее сообщалось, что Роскосмос отправит на Луну внуков робота Федора.