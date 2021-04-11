YouTube-блогер Тумка запустит космическую ракету в Minecraft
Арнольд Мухин
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Русскоязычный блогер Тумка, снимающий ролики по видеоигре Minecraft, посетит российский сервер в День космонавтики. Об этом говорится на странице Российского движения школьников (РДШ) «ВКонтакте».
«Один из ведущих блогеров YouTube Тумка посетит российский сервер Youcrafts во вселенной Minecraft», — отмечается в публикации.
На сервере пройдет запуск ракеты. Посмотреть его можно будет 12 апреля в 16.00 по московскому времени.
Тумка ведет два канала в YouTube, где записывает тематические ролики по игре Minecraft. На каждом из каналов больше миллиона подписчиков.