YouTube-блогер Тумка запустит космическую ракету в Minecraft

Русскоязычный блогер Тумка, снимающий ролики по видеоигре Minecraft, посетит российский сервер в День космонавтики. Об этом говорится на странице Российского движения школьников (РДШ) «ВКонтакте».

«Один из ведущих блогеров YouTube Тумка посетит российский сервер Youcrafts во вселенной Minecraft», — отмечается в публикации.

На сервере пройдет запуск ракеты. Посмотреть его можно будет 12 апреля в 16.00 по московскому времени.

Тумка ведет два канала в YouTube, где записывает тематические ролики по игре Minecraft. На каждом из каналов больше миллиона подписчиков.