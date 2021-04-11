Хакеры выложили в сеть личные данные 1,3 млн пользователей Clubhouse

Неизвестные хакеры выложили в интернет личные данные 1,3 млн пользователей социальной сети Clubhouse, сообщает портал Cybernews.

Среди выложенных в сеть личных данных фигурируют имена, фамилии, ссылки на фотографии пользователей, а также информация об аккаунтах пользователей в других социальных сетях.

Пресс-служба Clubhouse пока никак не прокомментировала эту информацию.

Платформа Clubhouse существует с апреля прошлого года. В РФ социальная сеть, где можно обмениваться голосовыми сообщениями, «создавать комнаты», набрала популярность в начале 2021 года.

Ранее в Clubhouse начали тестировать функции прямых платежей/