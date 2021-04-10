Роскомнадзор потребовал от Facebook снять ограничения с трансляции RT

Роскомнадзор потребовал от соцсети Facebook снять ограничения с трансляции телеканала RT, посвященной юбилею полета в космос первого космонавта Юрия Гагарина. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc письмо с требованием снять все ограничения и объяснить причину блокировки трансляции прямого эфира, посвященного 60-летию полета в космос Юрия Гагарина», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, социальная сеть Facebook удалила рекламу вакансий для наркокурьеров после соответствующего требования Роскомнадзора.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор не исключает, что вслед за Twitter может быть замедлена работа и других соцсетей, среди которых Facebook, Instagram, YouTube. 5 марта Роскомнадзор направил в корпорацию письмо, где потребовал удалить рекламные сообщения с вакансиями для наркокурьеров.