TikTok готов модерировать нарушающий законодательство РФ контент

Руководство TikTok готово сотрудничать с комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России и модерировать контент, нарушающий законодательство. Об этом заявил председатель комиссии, пишет «Интерфакс».

«Руководство TikTok нам предлагает на постоянной основе с ними взаимодействовать», — сказал Пискарев.

Это означает, что администрация сервиса будет быстро вступать в контакт с Госдумой и удалять обнаруженные нарушения.

Депутат, в свою очередь, подчеркнул, что власти открыты для любых социальных сетей, если они не будут нарушать российское законодательство.

Пискарев подчеркнул, что в январе-феврале в TikTok появились больше тысячи незаконных материалов. Они призывали подростков к незаконным акциям, а также стимулировали среди них неповиновение и насилие в отношении правоохранителей.

Ранее мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал TikTok на 2,6 млн руб. Поводом для этого стал отказ соцсети удалять информацию с призывом подростков к участию в несанкционированной акции в столице.