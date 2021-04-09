МИД планирует выделить 2,3 млрд рублей на цифровую трансформацию

Министерство иностранных дел России планирует в период с 2021 по 2023 годы выделить 2,3 млрд руб. на цифровую трансформацию работы ведомства. Соответствующий приказ опубликован на сайте Федеральной государственной информационной системы координации информатизации (ФГИС КИ).

Согласно документу, в текущем году на цифровизацию планируется потратить 775 млн руб., в 2022-м — 782 млн, в 2023-м — 792 млн руб.

В первую очередь деньги будут выделены на улучшение уровня надежности и безопасности информационных систем МИДа и повышение их технологической независимости от других государств. В течение трех лет на эти цели рассчитывают потратить 2,2 млрд руб. Еще более 100 млн руб. будет направлено на повышение удовлетворенности россиян цифровыми услугами ведомства, остальные 5 млн руб. — на уменьшение издержек госуправления.

В программе Министерства иностранных дел два сценария — базовый и развития (более амбициозный). По базовому сценарию к 2023 году 83% бюджета ведомства на закупку программного обеспечения и платформ должны быть направлены на российскую продукцию (в 2020 году было потрачено 80%), по сценарию развития в 2023 году этот показатель должен достигнуть 90%.