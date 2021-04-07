Патрушев ответил на обвинения России в кибератаках

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал «очередным огульным обвинением» заявления США о кибератаке SolarWinds, к которой якобы причастна Россия. Об этом пишет «Коммерсант».

«Это очередное огульное обвинение в наш адрес. Наше государство к этому взлому не имеет никакого отношения», — сказал Патрушев.

В то же время секретарь Совбеза не исключил, что хакеры, причастные к России, могут участвовать в кибератаках, но власти к этому непричастны.

«Мы многократно говорили американцам: если у вас есть подозрения, направьте нам конкретную информацию, мы разберемся. Не дают», — отметил Патрушев.

По его словам, Вашингтон не хочет сотрудничать с Москвой в этой сфере и продолжает обвинять Россию в кибератаках. Тем не менее, никаких доказательств этого нет. Патрушев добавил, что США «выставляют Россию чуть ли не главным агрессором в киберпространстве».

Ранее издание NYT сообщило, что в ближайшие три недели Соединенные Штаты планируют провести кибератаки на российские сети в качестве ответа на атаку на программное обеспечение компании SolarWinds, в которой американская сторона подозревает Россию.

До этого Белый дом обвинил россиян в хакерской атаке с помощью софта компании SolarWinds на девять американских федеральных ведомств и более чем 100 предприятий частного сектора.