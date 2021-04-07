Песков рассказал, пользовался ли Путин Zoom

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин использовал приложение для видеозвонков Zoom для международных контактов.

Ранее появилась информация, что Zoom Video Communications запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и компаниям с государственным участием в России.

«Некоторые международные контакты организовывались по зуму. Президент сам в ходе многочисленных ВКС зумом не пользуется, в рабочих планах тоже не используем. Существуют закрытые каналы. Можно выразить только сожаление и непонимание, почему российские госучреждения и учебные учреждения. Американская организация, офис у них в Польше. Многие пытались установить контакт с ним, не получалось», — сказал Песков.

Также он отметил, что у этого приложения есть альтернативы.

«Надо переходить на альтернативы, они есть. Нашим операторам нужно будет поработать, чтобы доделать свои сервисы, они есть и смогут компенсировать отсутствие популярного сервиса», — отметил представитель Кремля.

В свою очередь в Совфеде допустили блокировку Zoom на территории России.