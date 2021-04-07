Nikon перестанет производить зеркальные камеры в Японии

Компания Nikon заявила о намерении полностью остановить производство зеркальных камер в Японии. Об этом сообщает газета Asahi.

Ожидается, что после ухода с внутреннего рынка, производство камер полностью перейдет на предприятие в Таиланде. При этом на японских заводах сохранится выпуск сменных объективов и запчастей.

В компании отметили, что данное решение принято на фоне падения спроса на зеркальные фотоаппараты в связи с популяризацией смартфонов, благодаря которым пользователь может иметь качественную камеру всегда под рукой.

Согласно приведенным данным издания, за 2012 год объем продаж цифровой фототехники Nikon упал на сумму более $13,3 млрд, а в 2020 году — более $3,8 млрд. Особенно пострадали продажи некогда популярных зеркальных камер Nikon.

По итогам последнего финансового года, который завершился 31 марта, объемы продаж японской компании рухнули на 24%.

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