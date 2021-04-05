Украина оштрафовала Google почти на $36 тысяч

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компанию Googlе на миллион гривен ($35,9 тыс). Об этом сообщила пресс-служба комитета.

«ООО «Гугл» за непредставление в установленный срок информации по требованию государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины оштрафован на 1 миллион гривен», — говорится в сообщении.

При определении размера штрафа были учтены отягчающие обстоятельства — компания не предоставляла информацию больше года. Отмечается, что данные были необходимы компании, чтобы провести расследование по заявлению предпринимателя, чей аккаунт в приложении »Google Мой бизнес» был заблокирован.

Ранее корпорация Google не смогла убедить суд штата Калифорния о необходимости прекратить судопроизводство в ее отношении по потенциально многомиллиардному делу о незаконном вторжении в частную жизнь миллионов пользователей.

Google обвиняют в тайном сборе информации о пользователях с помощью сервиса для создания статистики посещения интернет-сайтов Google Analytics, менеджера рекламы Google Ad Manager и других приложений, включая установленные на смартфонах.