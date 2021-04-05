Маск рекомендует Роскосмосу заниматься только многоразовыми космическими кораблями

Мультимиллиардер и генеральный директор Tesla Motors Илон Маск заявил в своем аккаунте в Twitter, что российские инженеры должны стремиться к созданию полностью многоразовых космических ракет.

«Это хороший путь, но я рекомендую стремиться к полной многоразовости», — написал Маск, комментируя проект российской многоразовой ракеты носителя «Амур-СПГ».

В рамках этого проекта многоразовой является первая ступень ракеты-носителя, которая впервые будет использовать в качестве одного из компонентов топлива метан. Эскизное проектирование «Амура-СПГ» будет окончено в сентябре 2021 года, по предварительным данным «Роскосмоса», стоимость запуска такого носителя составит от 22 млн до 35 млн долларов.

Летные испытания «Амура-СПГ» назначены на 2026 год.

Ранее корабль Илона Маска опять взорвался при посадке. 11-й прототип космического корабля Starship погиб во взрыве за минуту до намеченной посадки.