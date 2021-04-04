Эксперт рассказал о стратегии работы онлайн-мошенников

Мошенники, которые звонят и представляются сотрудниками банков, используют психологию, чтобы убедить жертв передать им необходимые данные. Об этом рассказал эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий, пишет RT.

«Мошенники могут давить и вынуждать пользователя открыть ссылку, рассказать какой-то код... Когда злоумышленник знает психологию, он заставляет человека сделать то, чего он в обычной жизни никогда бы не сделал», — сказал Лукацкий.

Эксперт рассказал об одной из схем, когда мошенники вынуждают передать деньги даже самых бдительных граждан. В такой ситуации злоумышленники делают сразу два звонка: от имени «сотрудников банка» и «правоохранителей». Также они отправляют сфальсифицированное решение следователя о возбуждении дела. В такой стрессовой ситуации жертва легко раскрывает секретную информацию.

Лукацкий подчеркнул, что мошенники легко меняют свои схемы поведения и стратегии в зависимости от развития систем безопасности и повышения осведомленности среди граждан.

Ранее специалист назвал самые уязвимые для кибермошенников категории людей.