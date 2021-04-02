Рогозин рассказал, что угрожает национальной безопасности России

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что зависимость от иностранного программного обеспечения (ПО) является одной из угроз национальной безопасности России. Его слова приводятся на сайте госкорпорации.

«Зависимость от импортных поставок программного обеспечения является одним из факторов, который негативно влияет не только на информационную безопасность госкорпорации «Роскосмос», но и в целом угрожает национальной безопасности России», — сказал Рогозин.

В заявлении уточняется, что Департамент цифрового развития Роскосмоса совместно с ЦНИИмаш создал комплексную дорожную карту по импортонезависимости в области информационно-коммуникационных технологий с этапами ее реализации.

Помимо этого, Департамент цифрового развития формирует Экспертный совет по сопровождению процессов цифровой трансформации, включающий в себя секцию по обеспечению импортонезависимости. Согласно сообщению, секция станет площадкой для обмена опытом отечественных разработчиков.

Также на сайте госкорпорации сказано, что для создания более качественных продуктов Роскосмос объединяет усилия с госкорпорацией «Росатом», компаниями «Ростелеком» и «Газпромнефть» и учреждает Ассоциацию крупнейших потребителей программного обеспечения и IT-оборудования.