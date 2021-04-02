Илона Маска пригласили на конференцию по космосу в Петербурге

«Технокоролю» космической корпорации SpaceX Илону Маску отправили приглашение для участия в Глобальной конференции по исследованию космоса (GLEX), сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Международной астронавтической федерации Кристиана Файхтингера.

«Приглашение господину Маску было отправлено. Будем смотреть, примет ли он его. Мы будем рады видеть его в числе наших участников», — заявил Файхтингер.

GLEX пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 18 июня 2021 года. Изначально проведение этой конференции в северной столице России планировалось на 9-11 июня 2020 года, но в связи с пандемией коронавируса даты мероприятия были перенесены сначала на сентябрь, а потом на следующий год.

Конференция по вопросам освоения и исследования космоса проходит ежегодно в разных странах, в форуме принимают участие ведущие космические корпорации мира.

Ранее корабль Илона Маска опять взорвался при посадке на испытаниях.