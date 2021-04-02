В РФ могут подорожать ноутбуки

Нехватка микрочипов и прочих комплектующих, а также замедление логистических производственных цепочек из-за пандемии коронавируса может привести к увеличению цен на ноутбуки и дефициту данных устройств в России. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на представителей крупнейших российских ритейлеров.

Согласно данным экспертов, ранее опрошенных агентством, электроника с начала года уже выросла в цене на 5-20% в зависимости от типа товара. Зарубежные автопроизводители также сетовали на дефицит комплектующих. Так, в январе газета The Wall Street Journal сообщала, что ряд концернов, которые работают в США, включая For и Honda, намерены сократить производство из-за сложностей с поставками микросхем.

По словам руководителя группы закупок цифровой техники «Ситилинк» Николая Петрова, за последние полгода больше всего увеличилась стоимость ноутбуков нижнего ценового сегмента.

«Мы ожидаем, что практически во всех категориях электроники в ближайшие два квартала будет наблюдаться дефицит и рост цен», — сказал он.

Такого же мнения придерживается вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин.

«Повышение цен и дефицит устройств ожидаемы. По нашей оценке, возникшая ситуация сохранится вплоть до конца года», — сказал он.

Догадин отметил, что пока в сети имеется достаточный ассортимент ноутбуков, но он допустил, что возникнет их дефицит.

В пресс-службе компании «М.Видео — Эльдорадо» в свою очередь заявили, что на ситуацию с поставками в РФ влияют как глобальные сложности на уровне производства полупроводников, так и резкие скачки спроса на отдельные категории товара из-за пандемии.

Ранее в марте эксперты спрогнозировали, что рост цен на электронику в России составит 20%.