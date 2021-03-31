«Яндекс» просит Samsung сделать свои приложения удаляемыми

«Яндекс» обратился к Samsung и другим производителям с просьбой не устанавливать приложения компании без возможности их удаления. Как сообщает РИА «Новости», об этом заявил управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян.

Так Худавердян ответил на сообщение «Коммерсанта» о том, что Samsung устанавливает на свои смартфоны неудаляемые российские приложения, как требует новый закон, и среди них есть три сервиса от «Яндекса», которые нельзя удалить.

Также Худавердян пояснил, что компания никогда не просила никого из партнеров делать приложения неудаляемыми.

«Мы против этого, потому что так делать плохо для пользователей. Мы не подписывали соглашений про это с производителями телефонов и чисто по-человечески согласны со всеми, кто возмущается, — да, так делать нельзя», — сообщил он.

При этом Худавердян отметил, что этот инцидент мог произойти по той причине, что есть неудаляемые сервисы Google, из-за которых производитель сделал такими же и приложения «Яндекса».