Bloomberg: власти США работают над усилением защиты электросетей от кибератак

Администрация президента США Джо Байдена занимается разработкой нового плана по защите электроэнергетической сферы страны от кибератак, передает Bloomberg, ссылаясь на источники.

Как рассказали собеседники агентства, заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер и министр энергетики страны Дженнифер Грэнхолм 16 марта обсудили данный вопрос с представителями отрасли. В план входит новая стратегия сотрудничества с компаниями по предотвращению взломов. Отмечается, что в ближайшие недели его представят.

Согласно сообщению, американские власти решили начать с электросетей, поскольку они важны для экономики Соединенных Штатов. Кроме того, в нем указывается, они так решили в связи с участившимися атаками на эти сети, которые осуществляют иностранные хакеры.

Ранее американская корпорация Microsoft сообщила об обнаружении четырех критических уязвимостях нулевого дня в своем сервисе для обмена сообщениями. По информации компании, найденными пробелами в безопасности уже воспользовалась профессиональная группировка хакеров из Китая — Hafnium, которые атаковали ряд американских ведомств, организаций, вузов, правительственных подрядчиков, НКО и аналитических центров с целью кражи секретных данных.

До этого стало известно, что неизвестный хакер попытался отравить город в США, взломав водоочистную станцию.