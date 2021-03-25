В России появится инвестплатформа и библиотека открытых данных для развития ИИ

Совет Альянса по развитию искусственного интеллекта принял решение о запуске новых проектов в сфере искусственного интеллекта, рассказали участники альянса на пресс-конференции 25 марта.

В частности, планируется запуск инвестиционной платформы AI-Hub для объединения стартапов сферы ИИ, а также включение в школьную программу обучения технологиям искусственного интеллекта и робототехнике.

В Альянс входят СБЕР, МТС, Яндекс, Mail.ru Group, «Газпром нефть» и РФПИ.

МТС, курирующая в Альянсе направление по работе с данными, рассказала о планах создать единую открытую библиотеку российских и зарубежных датасетов (наборов обработанных и структурированных данных) для ускорения разработки и вывода на рынок новых ИИ продуктов и сервисов.

Кроме того, члены объединения собираются выступить с инициативой по формированию законодательной базы, чтобы позволить компаниям обрабатывать предварительно обезличенные данные, в том числе накопленные государством.

Повышение доступности данных, экономическое стимулирование компаний к обмену накопленными данными и создание библиотеки уже существующих открытых данных, является необходимым шагом для быстрого развития искусственного интеллекта в России, заявил президент МТС Вячеслав Николаев.

По его словам, сотрудничество лидеров AI-рынка в рамках альянса позволяет вместе предлагать комплексные решения этой и других стоящих перед отраслью задач, таких как, например, подготовка экспертов в сфере AI.

«Совместно мы разрабатываем образовательные, законодательные и другие инициативы, которые создадут почву для усиления позиций нашей страны в мировой технологической гонке», - убежден Николаев.