США обвинили РФ в проведении «кампаний влияния» и шпионаже в киберпространстве

Глава киберкомандования США Пол Накасоне обвинил Россию в том, что она проводит «мощные кампании влияния» в социальных сетях, а также занимается шпионской деятельности в киберпространстве, передает РИА «Новости».

По его словам, РФ является «изощренным киберпротивником», который показал способность проводить «мощные кампании влияния, используя соцсети.

«Москва эффективно занимается кибершпионажем и другой деятельностью, а также интегрировала кибердеятельность в свою военную и национальную стратегию», — сказал Накасоне во время своего выступления на слушаниях в Сенате США.

Выступая в Сенате, он дал аналогичную оценку и в отношении Китая. Кроме того, Накасоне заявил, что КНДР и Иран также входят в число стран, которые, как считает Вашингтон, представляют угрозу США в киберсфере.

Он указал, что Северная Корея продемонстрировала способность и намерение нанести по Соединенным Штатам удар в киберпространстве. «Представители Ирана становятся все более искусными в использовании киберсистем, а также в проведении подрывных и разрушительных атак, они пытались провести серию кампаний влияния», — сказал Накасоне.