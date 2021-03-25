В процессорах Intel обнаружили две уязвимости

В процессорах компании Intel были обнаружены две уязвимости, с помощью которых можно видоизменить микрокод и перехватить контроль над процессором. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на специалистов компании Positive Technologies.

«Обнаруженные инструкции позволяют обойти все существующие механизмы защиты архитектуры x86 в современных процессорах», — отметил специалист компании Марк Ермолов.

Инструкции могут быть активированы только удаленно в специальном режиме работы процессоров Red Unlock, к которым есть доступ только у инженеров компании, однако из-за данных уязвимостей у третьих лиц появился шанс получить доступ к данному режиму работы, добавил Ермолов.

По словам экспертов, любой злоумышленник может воспользоваться найденными уязвимостями — это может быть простое принудительное выключение устройства, или перепрошивка процессора под скрытое выполнение определенных задач.

По информации пресс-службы Intel, компания изучает заявления Positive Technologies.

Ранее компания Apple выпустила обновления своих операционных систем iOS 14.4 и iPadOS 14.4, опубликовав соответствующее уведомление в разделе техподдержки на своем официальном сайте. Однако зарубежные СМИ отметили, что в сообщении компании указано, что в предыдущей версии ОС были обнаружены опасные уязвимости системы, которые уже были взяты на вооружение киберпреступниками.