Маск по-русски отреагировал на признание Крючкова в подготовке кибератаки на Tesla

Гендиректор производителя электромобилей Tesla Илон Маск по-русски отреагировал на сообщения о том, что россиянин Егор Крючков признал себя виновным в сговоре с целью взлома компьютерной сети этой компании. Он опубликовал соответствующую запись у себя в Twitter.

«Преступленіе и наказаніе», - написал Маск в соцсети, заменив русскую букву «и» на латинскую «i».

Накануне сообщалось, что Егор Крючков признал себя виновным по делу о подготовке кибератаки на компанию Tesla. Ранее россиянин вину не признавал.

Крючков был задержан в США 22 августа, в сентябре ему предъявили обвинение в сговоре с целью совершения кибератаки на американскую компанию. Глава Tesla Илон Маск подтвердил, что речь идет об атаке на его компанию.