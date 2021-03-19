В Facebook объяснили глобальный сбой
Ника Пикекатлет
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Компания Facebook объяснила причину массовых сбоев в приложениях социальных сетей Instagram и Facebook, а также мессенджера WhatsApp. Об этом сообщает РИА «Новости».
В пресс-службе компании отметили, что причиной неполадок стала техническая неисправность.
При этом там также добавили, что все причины сбоев в работе сервисов были устранены.
«Мы ее (техническую неисправность. — «Газета.Ru») устранили и приносим извинения за доставленные неудобства», — уточнили в компании.
Ранее пользователи сообщили о сбое у WhatsApp и Instagram.
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