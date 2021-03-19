Эксперты сообщают о новом вирусе-трояне, который маскируется под приложение Clubhouse

Эксперты международного разработчика антивирусного программного обеспечения ESET сообщают про распространение нового вируса-трояна, который маскируется под приложение для смартфонов Clubhouse. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

Вирус-троян распространяется через магазин приложений Google Play для смартфонов с операционной системой Android. Оригинальное приложение Clubhouse есть только на iOS, но по заявлению экспертов, пользователи могу легко ошибиться.

«Сайт трудно отличить от настоящего, поскольку он выглядит как качественная копия легитимного сайта Clubhouse. Как только пользователь нажимает «Загрузить с Google Play», приложение автоматически загружается на устройство пользователя. Стоит отметить, что легитимные веб-сайты всегда перенаправляют пользователя в Google Play, а не предлагают сразу загрузить приложение», — указывает исследователь ESET Лукаш Стефанко.

Троян, которому дали имя BlackRock, похищает данные пользователя, подменяя настоящие окна для входа в систему фальшивыми. Пользователи вносят свои данные, которые высылаются киберпреступникам.

Ранее стало известно, что выросло количество атак вирусов-вымогателей.