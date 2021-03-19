Минцифры объяснило проблему с онлайн-оформлением загранпаспортов

Причиной сложностей с оформлением биометрический заграничных паспортов через портал государственных услуг стала некорректная работа информационной системы МВД, заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Качанов. Об этом сообщает «Российская газета».

В последние несколько дней почти 20% пользователей не могли воспользоваться услугой по приему заявлений на биометрический загранпаспорт на портале госуслуг, указано в сообщении. Минцифры и МВД провели совместное расследование для выяснения причины неполадки.

По словам Качанова, услуга будет доступна для пользователей в ближайшее время, после установки на стороне МВД новой версии программного обеспечения. Замминистра также подчеркнул, что ведомства примут необходимые меры для предотвращения подобных проблем в будущем.

Ранее сообщилось, что в течение 2021 года россияне начнут получать биометрические загранпаспорта и проводить оплату по QR-коду в центрах государственных услуг.