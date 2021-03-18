«Ъ»: зарубежные IT-компании обяжут открывать представительства в РФ

Правительство России планирует к концу текущего года создать в стране систему «цифрового резидентства» для зарубежных IT-компаний. Такая инициатива прописана в плане поддержки отечественной IT-отрасли, который в настоящее время находится на согласовании у профильного зампреда Дмитрия Чернышенко. Эксперты считают, что от сервисов Google, Facebook, Booking и Amazon могут потребовать создать дочерние структуры, чтобы первые платили налоги в России, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на информированный источник.

«Планируется принять законопроект, который обяжет иностранные компании с аудиторией более 100–500 тысяч пользователей на территории России регистрировать юридические лица в РФ и платить налоги на территории страны», — рассказал собеседник издания.

Он заявил, что в перечне ответственных за реализацию данной инициативы есть Минцифры, Федеральная налоговая служба (ФНС), Федеральная таможенная служба (ФТС) и ФСБ.

Председатель комиссии Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев выразил мнение, что такая мера нужна, чтобы обеспечить равные условия исполнения законодательства для иностранных и российских компаний. Отечественные компании, в отличие от зарубежных, обязаны платить НДС, и такое неравенство нередко вынуждает их регистрироваться не в РФ.

По словам заместителя гендиректора по правовым вопросам Института развития интернета Бориса Едидина, под требования готовящейся инициативы могут, к примеру, попасть Google и Facebook, которые зарабатывают в России на рекламе.