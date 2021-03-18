Глава думского комитета рассказал о перспективе блокировки Twitter

Глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что Twitter будет заблокирован в России в том случае, если его администрация не пойдет на контакт с властями страны. Об этом он сказал в интервью «Парламентской газете».

Он напомнил, что диалог этот должен состояться в течение 30 дней. За этот период в соцсети должна быть удалена вся запрещенная на территории РФ информация, в том числе касательно детской порнографии, призывов к суициду и тд.

Хинштейн также добавил, что в случае возможной блокировки Twitter будет учтен опыт Telegram.

«История с Telegram 2.0, которым нас сегодня пугают, говорят, что все будут пользоваться VPN, это некое лукавство. За время, прошедшее с истории с Telegram, многое изменилось», — сказал парламентарий.

Он отметил, что после истории с Telegram в России заработал закон о суверенном интернете, то есть к VPN по-прежнему можно ограничить доступ.

Ранее Роскомнадзор допустил блокировку Twitter в России через месяц в том случае, если социальная сеть не будет соблюдать требования российского регулятора. В Госдуме отметили, что социальная сеть не идет на диалог и намеренно нарушает российский закон, обвиняя власти в попытках прервать свободную дискуссию.