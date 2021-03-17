Минцифры разъяснило проект о доступе РКН к данным о звонках россиян

Проект постановления правительства, предусматривающий предоставление Роскомнадзору данных о телефонных абонентах и их звонках, направлен на борьбу с «серыми» сим-картами и не нарушает тайну связи. Об этом пресс-служба Минцифры сообщила агентству ТАСС.

«В России тысячи граждан становятся жертвами мошенников, которые используют чужие sim-карты», – заявили в пресс-службе ведомства.

После получения необходимых данных Роскомнадзор сможет блокировать сим-карты, подлинность владельцев которых не подтверждена, пояснили в Минцифры. Там подчеркнули, что ведомство не получит доступ к содержимому звонков и сообщений россиян.

Ранее на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект постановления правительства России, в соответствии с которым Роскомандзор сможет требовать от операторов информацию об абонентах и их телефонных звонках.

В частности, операторы будут обязаны сообщать имя клиента, реквизиты документа, удостоверяющего личность, сведения об абонентских номерах россиян, о дате и времени оказания им услуг связи, о фактах передачи голосовой информации, текстовых и мультимедийных сообщений, а также о видах совершаемых соединений.