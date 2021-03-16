Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter в России через месяц, если соцсеть не удалит запрещенную информацию. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения», — сказал замглавы ведомства Вадим Субботин.

Он добавил, что при неисполнении требования российского законодательства, Роскомнадзор рассмотрит возможность полной блокировки сервиса в России.

Ранее Роскомнадзор заявил, что Twitter не выходит на контакт.

Роскомнадзор с 10 марта принял решение замедлить работу Twitter, уточнив, что ограничения будут действовать до удаления всей запрещенной информации. Речь идет о материалах с порнографическим изображением несовершеннолетних, материалах, содержащих информацию о способах совершения суицида и прямых призывов к самоубийствам несовершеннолетних, а также данных о способах использования и изготовления наркотиков.