Генерал из Великобритании заявил о преимуществе России в киберпространстве

Глава Стратегического командования вооруженных сил Великобритании генерал Патрик Сандерс заявил, что Россия и Китай имеют преимущества в военных технологиях в «битве за киберпространство». Об этом сообщает газета The Times.

По его словам, пока Королевство истощало свои силы в вооруженных вмешательствах, в том числе в Ирак, КНР занималась стратегией победы без борьбы, а РФ комбинировала военные и невоенные средства, стремясь поменять баланс сил в мире.

«Обе страны получают решающее преимущество в военных технологиях информационного века», — подчеркнул Сандерс.

В декабре прошлого года начальник Штаба обороны Великобритании Николас Картер предложил усилить соперничество с Россией и Китаем в киберпространстве.