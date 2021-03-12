Instagram частично заблокировал аккаунт телеканала «Крым 24»

Генеральный продюсер телерадиокомпании «Крым» Олег Крючков заявил о частичной блокировке аккаунта местного государственного телеканала «Крым 24» в социальной сети Instagram. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале данного телеканала.

В настоящее время в аккаунте возможна только публикация фотографий без сопровождаемого текста. При попытке поставить хэштег или написать слово, соцсеть сразу же сообщает о блокировке и отменяет публикацию поста.

По информации из сообщения, крымский телеканал обвинили в использовании специальных сервисов для «накрутки лайков». Однако медиахолдинг заявил, что он этим не пользуется.

Ранее платформа YouTube удалила аккаунт телеканала «Крым 24».