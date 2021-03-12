«Лаборатория Касперского»: более 50% российских геймеров мечтают о работе в игровой индустрии

Свыше половины (63%) геймеров из России в возрасте от 18 до 24 лет задумывались о том, чтобы строить карьеру в игровой индустрии. Воплощали или воплощают эту идею в жизнь еще 17%. Об этом свидетельствуют данные опроса «Лаборатории Касперского», поступившие в «Газету.Ru».

При этом 40% молодых людей уверены, что их родители будут гордиться ими, если они будут работать в игровой индустрии. Однако 11% все же отметили, что, скорее всего, родители будут разочарованы таким решением.

«У людей, увлекающихся геймингом, сегодня масса возможностей сделать свое хобби полноценным видом заработка. Речь и об участии в киберспортивных соревнованиях, и проведении стримов, и, разумеется, о разработке игр. Россия с этой точки зрения перспективная страна и здесь много путей для развития как художников, так и программистов. Игровая индустрия — большой и успешный бизнес, где есть место для творчества и самореализации специалистов разного профиля. И мы разделяем позицию 40% респондентов, которые считают, что полезно больше говорить с родителями об играх, даже если ты уже взрослый человек. К сожалению, не все понимают, какие перспективы открываются молодым людям, решившим посвятить свою жизнь геймингу», — отмечает Мария Наместникова, руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского».

Если речь идет про отдельное направление в этой индустрии — киберспорт — по словам респондентов, родители примерно каждого третьего (29%) поддерживают желание строить карьеру в этой сфере. При этом 29% также ответили, что совсем не говорили с родителями об этом, так как знают, что они не одобрили бы такой выбор.