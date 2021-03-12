Facebook по требованию Роскомнадзора удалил рекламу вакансий наркокурьеров
Карина Казанцева
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Социальная сеть Facebook удалила рекламу вакансий для наркокурьеров после соответствующего требования Роскомнадзора. Об этом сообщило ведомство.
«Facebook уведомила Роскомнадзор об удалении страниц и аккаунтов, публикующих рекламу вакансий наркокурьеров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что социальная сеть проведет соответствующее расследование, в том числе модерации контента.
5 марта Роскомнадзор направил в корпорацию письмо, где потребовал удалить рекламные сообщения с вакансиями для наркокурьеров.
Ранее Facebook запустила Instagram Lite в 170 странах.
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