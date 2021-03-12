Facebook по требованию Роскомнадзора удалил рекламу вакансий наркокурьеров

Социальная сеть Facebook удалила рекламу вакансий для наркокурьеров после соответствующего требования Роскомнадзора. Об этом сообщило ведомство.

«Facebook уведомила Роскомнадзор об удалении страниц и аккаунтов, публикующих рекламу вакансий наркокурьеров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что социальная сеть проведет соответствующее расследование, в том числе модерации контента.

5 марта Роскомнадзор направил в корпорацию письмо, где потребовал удалить рекламные сообщения с вакансиями для наркокурьеров.

Ранее Facebook запустила Instagram Lite в 170 странах.