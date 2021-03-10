Роскомнадзор: замедление трафика Twitter касается только передачи фото и видео

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что замедление трафика Twitter касается передачи фото- и видеоконтента и не распространяется на текстовые сообщения. Его слова приводит РИА «Новости».

Он объяснил, что замедление скорости работы сервиса будет реализовано на 100% мобильного трафика и на 50% фиксированного трафика.

«Механизм предполагает замедление передачи фото- и видеоконтента без ограничения передачи текстовых сообщений. Таким образом, пользователи смогут беспрепятственно обмениваться сообщениями», — сказал Субботин.

Замглавы ведомства уточнил, что ограничения будут действовать до удаления всей запрещенной информации. Речь идет о материалах с порнографическим изображением несовершеннолетних, материалах, содержащих информацию о способах совершения суицида и прямых призывов к самоубийствам несовершеннолетних, а также данных о способах использования и изготовления наркотиков.

Ранее в Кремле прокомментировали решение замедлить Twitter.