Роскомнадзор: замедление трафика Twitter касается только передачи фото и видео
Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что замедление трафика Twitter касается передачи фото- и видеоконтента и не распространяется на текстовые сообщения. Его слова приводит РИА «Новости».
Он объяснил, что замедление скорости работы сервиса будет реализовано на 100% мобильного трафика и на 50% фиксированного трафика.
«Механизм предполагает замедление передачи фото- и видеоконтента без ограничения передачи текстовых сообщений. Таким образом, пользователи смогут беспрепятственно обмениваться сообщениями», — сказал Субботин.
Замглавы ведомства уточнил, что ограничения будут действовать до удаления всей запрещенной информации. Речь идет о материалах с порнографическим изображением несовершеннолетних, материалах, содержащих информацию о способах совершения суицида и прямых призывов к самоубийствам несовершеннолетних, а также данных о способах использования и изготовления наркотиков.
Ранее в Кремле прокомментировали решение замедлить Twitter.